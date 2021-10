Da 4 amici al bar a quarta forza politica di Rosolini, Agricola: ballottaggio da vincere

“Da quattro amici al bar, in poco più di un mese siamo diventati un partito, il quarto a Rosolini, con il 12% e 1.248 preferenze ottenute alle elezioni dello scorso 10 e 11 ottobre. Non è un risultato di poco conto”.

A ringraziare i suoi elettori, ma prima di tutti i candidati, è il leader di ‘Insieme per Rosolini’, Peppe Agricola. “Si tratta di un risultato straordinario ottenuto da una forza sana e di lavoratori di Rosolini che fino a tre anni fa era in grado di potere esprimere, due, tre candidati al massimo. Oggi siamo riusciti a superare anche partiti tradizionali e tutto questo ci lascia ben sperare per il futuro”. Agricola ricorda: “E’ stato lo scorso 5 settembre che abbiamo deciso di fare la lista per sostenere il nostro candidato a sindaco, Giovanni Spadola. La nostra missione non è ancora completa, perché dobbiamo vincere il ballottaggio. Soltanto con Spadola sindaco sarà un trionfo per il nostro Movimento”.

Anche Luigi Fratantonio, designato da Spadola come assessore parla di un risultato eccezionale. “Insieme per Rosolini è una forza politica che rappresenta la città che lavora e che si batte per migliorare la qualità della vita in un contesto politico dove il Comune è stato travolto dal dissesto finanziario e da decine di criticità. In queste elezioni nei nostri confronti c’è stata ostilità e lo dimostra il fatto che centinaia di voti ci sono stati annullati. Abbiamo pagato lo scotto dell’inesperienza, ma sicuramente nel ballottaggio saremo attenti vigili, soprattutto se riscontrassimo malafede nei confronti di alcuni presidenti di seggio”. Sul ballottaggio Fratantonio aggiunge: “Vogliamo dire forte e chiaro che con Spadola abbiamo vinto il primo turno? Probabilmente la coalizione si aspettava qualcosa in più, ma questo non pregiudica un bel nulla. Abbiamo le carte in regola per andare a governare Rosolini con Giovanni Spadola sindaco”.

(Nella foto Peppe Agricola con Luigi Fratantonio di Insieme per Rosolini)