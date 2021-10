Floridia, oggi a Santa Lucia l'ultimo addio a Santi Fiume

Ha destato tanta commozione a Floridia la scomparsa dell'imprenditore edile Santi Fiume. L'uomo che aveva 65 anni, ha lottato per almeno un anno e mezzo contro un male incurabile, ma non ce l'ha fatta a vincere la sua battaglia per la vita. In paese era conosciuto ed era considerato una persona brillante. Anche se in famiglia si aspettavano la tragedia da un giorno all'altro, la scomparsa di un marito e di un padre non può essere mai accettata. Lascia la moglie, la signora Marina, e due figli maschi, Antonio e Milo. I funerali di Santi Fiume verranno celebrati questo pomeriggio alle 15,30 nella Parrocchia Santa Lucia, in viale Vittorio Veneto a Floridia.