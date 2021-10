M5s, Cancelleri: "Conte a novembre preparerà la squadra per Palermo e la Sicilia"

"Sono convinto che tolti i ballottaggi delle amministrative, Giuseppe Conte definirà la scelta della squadra: penso a novembre, non più tardi". Così il sottosegretario alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri. "Conte sta lavorando - aggiunge Cancelleri - Credo abbia fatto bene a non compierla prima delle amministrative, sarebbe stato ingiusto nei confronti di chi era impegnato nei territori per il voto. La decisione di rimandare è stata lungimirante. Conte conosce bene le urgenze della Sicilia, ne abbiamo parlato: mi riferisco alle comunali di Palermo della prossima primavera e subito dopo alle regionali d'autunno".