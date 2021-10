Floridia, intera famiglia in ospedale per covid: il capofamiglia non ce la fa

Un'altra vittima del covid a Floridia. Si tratta di A.D.A. ed aveva 56 anni. L'uomo era stato ricoverato a covid center di Noto, insieme alla moglie e due figlie. Secondo quanto si apprende, l'intero nucleo familiare non era vaccinato. Il capo famiglia durante il ricovero al 'Trigona' ha avuto forti problemi respiratori ed è stato trasferito all'Umberto I° di Siracusa per essere intubato. Le sue condizioni si sono aggravate e non è riuscito a sconfiggere il virus che gli ha provocato la morte. I funerali dell'uomo verranno celebrati domani mattina alle 9,30 nella Chiesa di Santa Rita a Siracusa