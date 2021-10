In fiamme due auto parcheggiate in un condominio di Floridia

Due auto sono state distrutte da un incendio scoppiato a Floridia. La notizia risale a due notti fa, ma lo si è appreso soltanto questa mattina. Si tratta di una Classe A Mercedes e di un'Alfa Romeo cabriolet. I due veicoli si trovavano parcheggiati in una condominio di via Scalorino (zona Taverna) quando per cause ancora da accertare, hanno preso fuoco. La mercedes è andata completamente distrutta, mentre la'uto sportiva è rimasta danneggiata nella arte anteriore. Sul posto i vigili del fuoco ed i carabinieri che hanno avviato indagini.