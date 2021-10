Petralito proclamata sindaca di Pachino: "Non c'è tempo da perdere"

Carmela Petralito é stata proclamata stamattina sindaca del Comune di Pachino, dopo le elezioni che si sono svolte domenica e lunedì scorsi.

Il magistrato Liborio Mazzotta, che ha presieduto l’ufficio elettorale centrale, ha proceduto alla lettura del verbale ed ha formulato voti augurali per l’attività della nuova prima cittadina, che prende il posto dei commissari straordinari (oggi era presente soltanto Rosanna Mallemi) che hanno retto il Comune dal febbraio del 2019, dopo lo scioglimento per mafia .

“È questo un momento quindi che non è esagerato definire storico - ha poi affermato in un breve discorso Petralito - Oggi è un giorno di festa, ma non c’è tempo da perdere. Dopo i tanti discorsi, i comizi accalorati, i confronti, la città si aspetta ora dei fatti concreti.

La situazione è difficile - ha proseguito la nuova sindaca - ma tutti, a partire da coloro che si sono impegnati come candidati delle 15 liste, o come candidati a primo cittadino, da Barbara Fronterrè a Fabio Fortuna a Corrado Quartarone, abbiamo dimostrato la volontà di impegnarci per Pachino. E sono certa che questo impegno non verrà meno, proseguirà, da parte di tutti, nessuno escluso. Avremo modo e tempo di confrontarci e sono certa che lo faremo con trasparenza e lealtà. E tutti saremo chiamati, nel rispetto dei ruoli, a contribuire alla ripartenza di Pachino”.

Carmela Petralito ha poi rivolto un saluto ai dipendenti comunali e a tutta i coloro che sono impegnati in servizi di pubblica utilità: “grazie per quello che avete fatto, spesso tra mille problemi - ha affermato - Vi saremo sempre vicini!.

Ed infine un saluto lo ha rivolto “alle famiglie di Pachino, alla mia gente, alla nostra gente. Il Comune sarà amico dei cittadini, non lasceremo mai nessuno da solo. È tempo di metterci al lavoro, da Sindaca, da tutti i ruoli che ciascuno noi ricopre, tutti insieme - ha concluso Petralito - per una città migliore. Pachino Riparte!”.