Minimodes: Leonardo Carpinteri e il nuovo store per bambini di Milano

Inaugurato di recente, Minimodes Milano sta già riscuotendo un grandissimo successo nella Capitale italiana della moda per eccellenza. Il nuovo store che ha aperto i battenti in via Forti Chiari 1, a due passi dalla Pinacoteca di Brera, si ispira alle ormai storiche boutique del brand multimarca lanciato da Leonardo Carpinteri anni fa, presentando però qualche elemento distintivo, declinato al mondo dei più piccoli.

Molto più di una semplice boutique per bambini, Minimodes Milano è stato pensato e progettato nei minimi dettagli: a partire dalla location e dalla scelta del logo, per arrivare a un’attenta e accurata selezione di capi per tutti i gusti. Inoltre, questi si possono trovare anche nella sezione MODES Kids del sito web, interamente dedicata alla moda bambino e bambina.

Minimodes Milano: location esclusiva in zona Brera

Il nuovo Minimodes Milano si trova a due passi dalla pinacoteca di Brera e dunque in una zona esclusiva e centrale della città. La location rimanda a quell’attenzione al dettaglio che troviamo anche nel punto vendita MODES per adulti e che da sempre ha caratterizzato questo luxury brand multimarca, lanciato da Leonardo Carpinteri. Lo store si sviluppa in 200 metri quadri e si presenta con un approccio alternativo al classico mondo del kidswear, come ha specificato lo stesso CEO e fondatore del brand. All’interno di questo spazio non si trovano semplicemente vestiti per bambini: si vive una vera e propria esperienza, fatta di creatività, stile di vita e cultura.

È proprio questo che rende Minimodes Milano uno store unico nel suo genere, dove non ci si limita all’acquisto di capi esclusivi per i più piccoli, ma si assapora la passione per la moda a 360°.

La Foresta dei Libri

Per rendere l’idea di quanto Minimodes Milano voglia distinguersi dai classici negozi e dalle solite boutique per bambini basta pensare all’allestimento studiato appositamente per il lancio del punto vendita. Entrando nello store ci si trova dinnanzi alla “Foresta di Libri”: una cascata di volumi che scendono dal soffitto curata da Corraini Edizioni, che lascia a bocca aperta grandi e piccini trasportandoli subito in un mondo a parte, fatto di magia, stupore e scoperta.

La selezione di capi per bambini operata da Leonardo Carpinteri

Che Leonardo Carpinteri fosse estremamente abile nel selezionare capi ed accessori d’alta moda già si sapeva ed è stato per questo che MODES Milano ha riscosso e continua a riscuotere un così grande successo. Quella stessa attenzione si ritrova anche nel nuovo store dedicato al kidswear, in cui non vengono proposti solamente capi firmati da stilisti rinomati, come Moschino, Balenciaga, Burberry, Off-White, Moncler a via dicendo. Da Minimodes sono presenti anche collezioni di marchi storici che da sempre hanno riposto la loro attenzione nei confronti dell’abbigliamento per bambini, come Bonpoint ed Il Gufo ad esempio.

L’idea geniale di Leonardo Carpinteri, tuttavia, è stata anche quella di selezionare capi del tutto innovativi, frutto del genio di artisti e marchi emergenti come Mini Rondini e Bobo Choses. Per assecondare ogni esigenza dei clienti e permettere loro di avere un ventaglio di opzioni ampio e variegato, pur rimanendo in linea con le ultime tendenze. Un nuovo punto di riferimento per la moda bambino e bambina a Milano, ma anche online dove vengono riproposte tutte le collezioni MODES Kids.