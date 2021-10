Nel Comune di Francofonte, ancora in zona arancione, i Carabinieri, d'intesa con la Prefettura di Siracusa, hanno sanzionato amministrativamente e per un importo complessivo di circa 3 mila euro, 5 persone per l'inosservanza dell'obbligo di "certificazione verde", per il mancato uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e per violazione del divieto di spostamento in assenza di comprovate giustificazioni.