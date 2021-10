Siracusa, tenta di fare entrare 636 grammi di hashish in carcere: bloccato

I cani antidroga della Polizia Penitenziaria del distaccamento di Siracusa, il cane TONY “meticcio di 7 anni” segnalava la una borsa porta oggetti di un familiare di un detenuto che stava per accedere in Istituto per effettuare colloquio con il ristretto. Immediato l’intervento del conduttore che ha subito approfondito il controllo della borsa porta oggetti, la quale rinveniva 7 involucri di cellophan contenenti circa 636 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, 6 micro telefonini completi di scheda telefonica ed alcune chiavette USB.

Il familiare del detenuto è stato immediatamente denunciato alla Procura della Repubblica, arrestato e condotto in carcere.

Nella stessa giornata il Cane Kira “Rottwailer femmina di 9 anni” segnalava al suo Conduttore un’altro famigliare di un detenuto che successivamente sottoposto al controllo manuale, risultava nascondere nelle parti intime 4,37 grammi di sostanza stupefacente del tipo Hashish, anch’esso denunciato alla Procura della Repubblica e lasciato a piede libero.

A darne notizia è il Segretario Generale del Si.P.Pe. (Sindacato Polizia Penitenziaria) Carmine Olanda che si congratula ancora una volta con tutti gli Agenti del servizio cinofili antidroga, in particolare con il distaccamento di Siracusa e con il Conduttore del cane Tony.