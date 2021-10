Modica, riapre la piscina comunale: porte aperte sabato 16 e domenica 17

Sabato 16 e domenica 17 ottobre porte aperte alla Piscina Comunale di Via Sacro Cuore, a Modica, dalle 9:00 alle 19:00. Sarà l’occasione per quanti stanno aspettando la riapertura dell’impianto per prendere informazioni, visitare la struttura ed iscriversi ai corsi che cominceranno la settimana successiva. “E’ un momento tanto atteso da tantissimi amanti degli sport acquatici – commenta il Sindaco Abbate – che restituisce non solo alla Città ma a tutto il comprensorio una nuova struttura, rinnovata e sicura, pronta ad accogliere tutti coloro che hanno dovuto accantonare la loro passione in questi anni di chiusura. Purtroppo gli interventi sono stati particolarmente impegnativi nella parte strutturale che dopo tantissimi anni dalla sua costruzione stava cedendo sotto il peso dell’acqua. E’ stata una questione prettamente di sicurezza in primis che poi abbiamo utilizzato anche per rimodernare la parte degli spogliatoi e restaurare piano vasca e tribune.