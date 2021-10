Covid, calano i positivi nel Ragusano: nessun morto nelle ultime 24 ore

Scende ancora il numero delle persone positive al Covid nel Ragusano e resta invariato quello dei decessi: 370 dall'inizio della pandemia. Le persone positive al Coronavirus sono 297 ( 15 in meno del giorno precedente): 277 in isolamento domiciliare, 9 ricoverati in ospedale, 7 in Rsa Covid dell'ospedale Maria Paternò Arezzo di Ibla e 4 in Foresteria. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: 15 Acate, 2 Chiaramonte, 46 Comiso, 0 Giarratana, 8 Ispica, 24 Modica, 0 Monterosso, 10 Pozzallo, 71 Ragusa, 8 Santa Croce, 29 Scicli, 64 Vittoria.