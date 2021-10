Calcio, in Promozione il Modica anticipa a sabato: il derby con lo Scicli si gioca al "Pietro Scollo"

Allenamento di rifinitura per il Modica Calcio, che domani pomeriggio nell'anticipo della sesta giornata del campionato di Promozione sarà impegnato in trasferta in “casa” dello Scicli in un derby molto sentito.

Si gioca al “Pietro Scollo” di Modica che per l'occasione riaprirà i cancelli al pubblico. La struttura comunale, infatti, ha ottenuto il nulla osta e quindi per la prima volta, dopo la pandemia potrà accogliere i tifosi in tribuna.

Entrambe le squadre sono reduci da risultati negativi, il Modica arriva al derby dopo l'inopinata sconfitta casalinga con il Città di Canicattini, mentre i “Gabbiani” di Peppe Betto sabato scorso sono usciti sconfitti dal “Nicola De Simone” di Siracusa, dove hanno affrontato il Priolo Gargallo.

“Un derby è sempre una partita particolare in qualsiasi categoria si giochi – spiega l'allenatore del Modica Giancarlo Betta – noi ci arriviamo dopo il passo indietro di natura mentale di domenica scorsa. Sappiamo che affronteremo una squadra agguerrita che farà dell'aspetto agonistico la sua arma migliore e noi sotto questo punto di vista dovremo farci trovare preparati. In questo senso – continua – il derby arriva forse in un momento propizio per capire il nostro grado di crescita a livello caratteriale, soprattutto nei momenti di difficoltà. La nostra è una squadra che ha delle potenzialità tecniche che non è riuscita a esprimere del tutto e spero lo possa fare presto. Domani dovremo adattarci al terreno di gioco – conclude Giancarlo Betta – e rispondere alla loro voglia di riscatto con una prova determinata. Bisogna essere più incisivi e sfruttare con determinazione e cattiveria agonistica ogni occasione che ci capiterà”.

Il derby di domani tra Calcio Scicli e Modica Calcio sarà diretto dal Signor Pierpaolo Longo di Catania con la collaborazione del collega di sezione Bryan Sanfilippo e da Mario Sebastiano Pafumi di Acireale. Calcio d'inizio alle 15,30.

Per acquistare i tagliandi d'ingresso allo stadio “Pietro Scollo” per assistere al derby (ne saranno disponibili 200 per il pubblico di fede rossoblù), il costo è di 5 euro. I biglietti saranno in prevendita a Modica al Bar Pasticceria Cappello, via Nazionale (di fronte allo stadio “Vincenzo Barone) e a Modica Alta alla Pasticceria Pulino in viale Manzoni.