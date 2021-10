I "No Green Pass" non fermano l'Italia: molti certificati di malattia

Scioperi nelle aziende, proteste nei porti, disagi nei trasporti. Ma nessun blocco. La protesta no pass non ferma l'Italia. Nel primo giorno di obbligo di Green pass per chi lavora, però, aumentano i certificati di malattia. Alle 12 i dati dell'Inps per pubblico e privato registrano un aumento del 23,3% rispetto a venerdì scorso. A grido di "Noi siamo il popolo, noi siamo la democrazia" un gruppo di donne a Roma ha consegnato rose alle forze dell'ordine in piazza.