Automobilismo, l'Italia avrà due Gran Premi di Formula 1 nel 2022: si correrà a Monza e Imola

Due Gran Premi di Formula 1 in Italia nel 2022. Si correrà l'11 settembre a Monza e il 24 aprile a Imola. La Formula 1 correrà, dunque, per due volte in Italia il prossimo anno. Il Consiglio mondiale della Federazione internazionale dell'Automobile a Parigi ha approvato il calendario delle gare per il 2022 e l'Italia avrà due Gran Premi: a Imola il 24 aprile e a Monza l'11 settembre.

“Oggi è un grande giorno per lo sport italiano che corona un anno di successi: è ufficiale che l’Italia nel 2022 ospiterà strutturalmente, e dunque non più come recupero di altri Gp persi a causa dell'emergenza Covid, due Gran Premi di Formula 1, perché alla storica data di Monza si aggiunge il GP di Imola a fine aprile".

Parole del presidente Aci, Angelo Sticchi Damiani, dopo la conferma del Gran Premio di Imola nel calendario della prossima stagione di Formula 1."Un risultato doppiamente eccezionale – aggiunge Sticchi Damiani - perché l'Italia è l'unica nazione al mondo ad avere questo privilegio e perché non era mai accaduto nella storia della F1 che un’unica federazione, ossia Aci, fosse a capo dell'organizzazione di due Gran Premi nella stessa nazione. Un riconoscimento che mi riempie di gioia e orgoglio, perché certifica lo straordinario ruolo mondiale del Motorsport italiano e l’autorevolezza dell’Automobile Club d’Italia".

"Questo storico risultato – conclude Sticchi Damiani – si deve all’entusiasmante lavoro di squadra tra Aci, governo italiano e Regione Emilia Romagna, senza il quale tutto questo non sarebbe stato possibile. Inoltre ringrazio di cuore Jean Todt, presidente Fia, e Stefano Domenicali, general manager di Fom, per il loro insostituibile appoggio”.