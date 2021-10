Modica, prorogata fino al 14 novembre la mostra di Alessia Scarso "Ad Sidera"

Un mese in più per permettere ancora a tanti altri visitatori di potersi immergere nella bellezza delle opere fotografiche, dei video e delle installazioni che hanno come protagonista il mondo delle stelle. Proseguirà infatti fino al 14 novembre 2021 la mostra-evento “Ad Sidera. C’era una Volta Celeste” promossa dalla Fondazione Teatro Garibaldi presso l'ex Convento del Carmine di Modica, con le opere della regista e astrofotografa Alessia Scarso. Il percorso, accompagnato dalle musiche originali del compositore Marco Cascone, offre al visitatore un viaggio che attraverso lo spazio infinito e incontaminato conduce fino al sé intimo, invitando ad allontanarsi dalla quotidianità rumorosa, caotica e luminosamente inquinata ed inquinante per trovare luoghi di silenzio e calma. Grazie a questo percorso di allontanamento la Volta Celeste si manifesta nuovamente all'Uomo, ed è possibile ritrovare la luce delle stelle che torna a parlare all'animo umano. All'interno della mostra è possibile anche ammirare il video vincitore del PNA di Parigi, il “Photo Nightscape Awards”, il prestigioso concorso internazionale dedicato alle foto e ai video di paesaggi notturni. Si tratta del timelapse, con protagonista il vulcano Etna, realizzato dalla regista e astrofotografa Alessia Scarso insieme a Dario Giannobile e Marcella Giulia Pace. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 14 novembre nei giorni di venerdì, sabato, domenica dalle 16.30 alle 21.30. Sarà possibile prenotare visite in altre giornate scrivendo a info@fondazioneteatrogaribaldi.it. Ingresso € 2 – obbligatorio Green Pass. Main sponsor dell’evento sono Bonajuto e Mutika, sponsor tecnici Galleria LoMagno, Vetreria Baglieri, Euronics Bruno a cui si aggiungono gli sponsor istituzionali della Fondazione: Conad, Gruppo Minardo, Gruppo Zaccaria, Acqua Santa Maria, Avimecc, Banca Agricola Popolare di Ragusa. Media partner Video Regione.