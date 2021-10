Espropri di terreni a Sigonella, la Finanza arresta 2 funzionari pubblici per corruzione

I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania, su delega della Procura distrettuale etnea, hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari nei confronti di due pubblici ufficiali indagati in concorso per istigazione alla corruzione nell'ambito della procedura di esproprio per pubblica utilita' di terreni adiacenti alla base militare di Sigonella. Si tratterebbe di illeciti compensi per i pubblici ufficiali stabilito mediante un apposito "tariffario". L'attivita' investigativa e' stata svolta dal nucleo di polizia economico finanziaria in Sicilia, Puglia e Lazio. I dettagli dell'operazione verranno comunicati nel corso di una conferenza stampa della Procura Distrettuale di Catania presieduta dal procuratore capo Carmelo Zuccaro, che si terra' alle ore 10.30 in via Crociferi nella sede del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Catania.