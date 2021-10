Siracusa, ciclista travolto e ucciso da un'auto a Santa Teresa Longarini

Un ciclista Luciano Spicuglia, 60 anni, ex consigliere provinciale a Siracusa, è stato travolto e ucciso da un'auto alla periferia sud di Siracusa, nella contrada di Santa Teresa Longarini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, il ciclista è stato investito da una Mercedes, Classe A, condotta, da una donna finita al Pronto soccorso, ma illesa, che procedeva a velocità sostenuta, come emerso dai primi rilievi. I mezzi, su disposizione dalla procura di Siracusa, sono stati sequestrati ed e' stata aperta una inchiesta per omicidio stradale. Il conducente dell'auto e' stato gia' sentito dagli inquirenti che ascolteranno in mattinata anche alcuni testimoni.

La vittima in passato era stata legata all'ex sottosegretario al Tesoro, Gino Foti e attualmente si occupava di una cooperativa per la gestione dei migranti. Era stato eletto nella consiliatura 2008 - 2013 nelle liste del Partito democratico. Amante delle due ruote, stamane era uscito in bici, così come faceva quasi ogni sabato. Ha improvvisamente trovato la morte.