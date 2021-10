Cade dalla scala mentre raccoglie olive a Floridia: a Catania con l'elisoccorso

Una raccolta di olive a Floridia per poco non si è trasformata in una tragedia. E' accaduto questa mattina verso le 7,30 in contrada Monasteri. Cinque persone stavano raccogliendo olive dagli alberi, quando un operaio (non sono state fornite le generalità), è caduto dalla scala. Stramazzato al suolo come un sasso, l'uomo ha perso i sensi. Sono stati gli altri quattro operai a prestare i primi soccorsi ed avvertire l'ambulanza del 118. Sono stati gli operatori sanitari a rianimare l'uomo sul posto e da protocollo hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza per il trasferimento del ferito al Trauma Center del Cannizzaro di Catania. Le persone che hanno assistito all'incidente sul lavoro, hanno assicurato che quando l'uomo è stato caricato nell'ambulanza era cosciente e vigile. Quindi non ci sarebbe nessun rischio per la vita.