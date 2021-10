Pallavolo femminile di A2, per l'Egea Pvt Modica è già tempo di derby: domani fa visita al Catania

L'Egea PVT Modica domani calcherà il taraflex del PalaCatania contro la Rizzotti Design Catania. E’ una vigilia molto diversa rispetto a quella dello scorso anno in casa PVT: l’emozione è infatti raddoppiata dalla circostanza. Il salto di categoria per entrambe le squadre siciliane crea un fermento del tutto motivato, che non lascia spazio a pronostici.

Sebbene il roster guidato da Mister Chiappafreddo sia già al completo, mentre alla corte di Coach Quarta manca ancora (per motivi burocratici) il rinforzo di prima linea, Yusleyni Herrera Alvarez, l’esito dell’incontro di domani, come tutti i derby, è una grande incognita.

Le aquile biancorosse sono fisicamente in forma, tatticamente preparate, psicologicamente motivate a raddoppiare gli sforzi compiuti durante l’esordio in A2 la scorsa domenica e determinate a limitare gli errori che hanno penalizzato tutti i set, cedendo le armi ai vantaggi contro la più quotata Martignacco.

“Siamo eccitati e consapevoli che domani sarà una gara difficile – dichiara il Vice Presidente Enzo Garofalo -, ma le nostre ragazze sono cariche e pronte alla sfida. Lo scontro diretto contro gli amici della Pallavolo Sicilia Catania è sempre fonte di grande entusiasmo, vissuto sul campo da atlete e tecnici e sugli spalti dai dirigenti accompagnatori e dai tifosi che anche domani saranno insieme alla squadra a tifare PVT Modica. Non facciamo pronostici sul risultato del match: sia noi che Catania usciamo sconfitti dall’esordio in serie A e siamo perciò intenzionati a portare a casa punti importanti. Inoltre tutti i derby sono fortemente condizionati dal fattore psicologico, quasi più di quello tattico, quindi ne riparleremo domani a bordo campo.”

Il match si giochera domani, domenica 17 ottobre alle ore 17 al PalaCatania di Corso Indipendenza e potrà essere seguito in diretta sul canale youtube di Volleyball World o sul sito di Lega Pallavolo Serie A Femminile.