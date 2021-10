Trovati con pistola, coltello e droga: 2 arresti in via Algeri a Siracusa

La Squadra Mobile di Siracusa, a seguito di un’attenta attività investigativa, è entrata in azione in una palazzina di via Algeri dove hanno arrestato un giovane di 26 anni, conosciuto alle forze di polizia e già sottoposto all’obbligo di dimora, per il reato di detenzione illegale di arma clandestina, porto di arma bianca e possesso ai fini dello spaccio di stupefacenti, e un altro siracusano di 33 anni, per detenzione ai fini dello spaccio di droga. Ad entrambi sono stati sequestrati anche 245 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Gli investigatori hanno bloccato il ventiseienne che, come detto, già in passato si è reso protagonista di numerosi illeciti penali fra i quali si ricordano tre arresti in flagranza negli ultimi tre mesi ed in particolare un arresto, sempre per spaccio di droga, operato nello stesso luogo nel mese di luglio.

In questa circostanza, il giovane è stato sorpreso in possesso di una pistola calibro 22 con matricola abrasa, un coltello a scatto e alcune dosi di hashish, cocaina e marijuana e denaro contante.