Siracusa, al Teatro Alfeo open day con una lezione gratuita di recitazione

Una lezione gratuita di recitazione. Per aspiranti attori, amanti del cinema e del teatro o semplicemente per chi vuole confrontarsi con un’esperienza nuova, diversa e sicuramente stimolante. È l’iniziativa del Teatro Alfeo di Siracusa che dà appuntamento a giovedì 21 ottobre alle 18,30 nella sede di via della Giudecca 22, nel cuore di Ortigia. L’evento nasce dalla volontà del direttore artistico Alfredo Mauceri di riprendere appieno le proprie attività “ma anche di allargare l’orizzonte culturale della città - spiega - rendendo sempre più viva la voglia di teatro”.

La lezione gratuita di giovedì prossimo avrà una durata di novanta minuti e si comporrà di una prima fase in cui verranno enunciati i principi chiave che reggono l’arte della recitazione, come la coscienza dei sentimenti e la loro trasposizione in atto fisico, l’importanza del linguaggio corporeo, la respirazione diaframmatica e completa, la dizione e l’articolazione, l’uso corretto della voce, la capacità drammaturgica di inventare storie che possiede ognuno di noi e le tecniche per stimolarla, l’improvvisazione, l’arte di manovrare e interpretare con le marionette, piccoli cenni di storia del teatro e qualche pillola delle nuove tendenze teatrali che guardano sempre di più all’internazionalizzazione dell’attore. La seconda parte sarà invece pratica e tutti gli intervenuti saranno invitati a partecipare ad alcuni giochi teatrali.

L’evento sarà anche l’occasione per presentare la nuova scuola di recitazione, nata in seno alla Compagnia del Teatro Alfeo, che schiera come insegnanti i componenti della Compagnia stessa: Alfredo Mauceri (che insegnerà arte marionettistica e movimento scenico), Massimo Tuccitto (interpretazione e improvvisazione), Arianna Vinci (dizione e vocalità), Salvo Canto (drammaturgia e storia del teatro), Sara Cilea (recitazione in inglese).

La lezione gratuita non sarà un episodio isolato ma, per volontà del direttore artistico Alfredo Mauceri, si ripeterà nel corso di tutto il 2022 “perché il fine ultimo di questa manifestazione ricorrente - aggiunge - è quello di creare nella cittadinanza una coscienza teatrale sempre più viva e attenta all’arte della recitazione e al mondo del teatro”.

E proprio per avvicinare la città al mondo del teatro, tutte le lezioni della scuola di recitazione prevedranno il trasferimento gratuito in taxi da piazza Adda, parcheggio Von Platen e Molo Sant’Antonio al Teatro Alfeo e viceversa. “Un’ulteriore testimonianza - conclude Alfredo Mauceri - della virtuosa sinergia esistente tra le diverse realtà cittadine e che ci ha incoraggiato a stipulare un protocollo d’intesa con la cooperativa Ortigia taxi”.