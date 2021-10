Forestali, cantiere dimostrativo operazioni in provincia di Agrigento

Un cantiere dimostrativo delle principali operazioni forestali per presentare le novità apportate dal Testo unico su foreste e filiere forestali (D.lgs. 34/2018) per la qualificazione della formazione professionale rivolta agli operatori del settore. L'ha allestito, ieri nella foresta demaniale "Buonanotte" a Santo Stefano Quisquina (Ag), nell'ambito del progetto nazionale For.Italy, il dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale della Regione Siciliana. «Un'iniziativa accolta con favore dal governo Musumeci. Al dipartimento, guidato da Mario Candore - ha commentato l'assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea Toni Scilla - va un plauso per l'attività che sta svolgendo a supporto del recepimento del decreto ministeriale sulla formazione forestale. La Regione Siciliana è tra le realtà nazionali che si sono dimostrate più pronte ad accogliere le innovazioni previste dal Testo unico». Il progetto For.Italy è realizzato in collaborazione tra diverse Regioni italiane e mira a favorire un'efficace attuazione delle misure cofinanziate con il prossimo ciclo di programmazione europea.