Modica, si presenta lunedì la nuova stagione di prosa del Teatro Garibaldi

Sarà presentata lunedì 18 ottobre alle ore 18 la nuova stagione teatrale 2021-2022 del Teatro Garibaldi di Modica. Si ritorna agli spettacoli in presenza dopo una lunghissima sospensione a causa della pandemia. E i vertici della Fondazione Teatro Garibaldi hanno preparato una stagione ricchissima e con grandi nomi ma anche tante novità. Saranno illustrate, al Teatro Garibaldi, lunedì dal presidente Ignazio Abbate, dal vicepresidente Giorgio Rizza, dal sovrintendente Tonino Cannata. Tanti gli ospiti che interverranno di presenza o in collegamento. Tra loro alcuni degli attori e registi che saranno protagonisti della nuova stagione. In collegamento video anche l’assessore regionale al Turismo e Spettacoli, Manlio Viola e di presenza ci saranno invece l’assessore alla Cultura del Comune di Modica, Maria Monisteri e il soprintendente del Teatro Bellini di Catania, Giovanni Cultrera a conferma della collaborazione che tra i due enti va avanti proficuamente ormai da anni.