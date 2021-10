Papa Francesco ordina 2 vescovi: vostro compito è servire, non dominare

Il Papa è arrivato nella basilica vaticana dove presiede la Messa nel corso della quale conferisce l'ordinazione episcopale a mons. Guido Marini, vescovo di Tortona (Alessandria) e a mons. Andrés Gabriel Ferrada Moreira, segretario della Congregazione per il Clero. Mons. Marini è stato Maestro delle celebrazioni liturgiche dal 2007 con Papa Benedetto XVI; era stato poi confermato in questo ruolo anche da Papa Francesco

L'essere vescovo vuol dire "servire", non "dominare". Lo ha detto Papa Francesco nell'omelia della Messa a San Pietro nella quale ordina come vescovi mons. Guido Marini, vescovo di Tortona (Alessandria), e mons. Andrés Gabriel Ferrada Moreira, segretario della Congregazione per il Clero. "Riflettete che siete scelti tra gli uomini e per gli uomini, siete stati costituiti non per voi ma per gli altri", ha sottolineato il Papa spiegando che "episcopato infatti è il nome di un servizio, non è vero episcopato senza servizio, non è il nome di un onore" perché "al vescovo compete più il servire che il dominare". "Servire: con questo servizio voi custodirete la vostra vocazione e sarete autentici pastori nel servire, non negli onori, nella potestà, nella potenza, servire, sempre servire", ha ribadito il Pontefice.