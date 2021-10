Elezioni a Vittoria, ballottaggio: Giuseppe Scuderi designato assessore da Sallemi

Giuseppe Scuderi è stato designato assessore dal candidato sindaco Salvo Sallemi. La comunicazione ieri nel corso della conferenza stampa tenuta dallo stesso Sallemi in vista del voto al ballottaggio di domenica prossima a Vittoria. “Un’altra sfida. Che mi intesto per il bene della mia città – afferma Scuderi – la strada è tutta in salita. Ma non mi e non ci spaventa. Portiamo avanti la politica della consapevolezza. Ecco perché ho accolto con grande soddisfazione questa scelta di Sallemi. Un vero e proprio onore che non voglio deludere. Abbiamo un grande margine da colmare. Ma tutti assieme ce la possiamo fare. Perché abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Ho ringraziato Sallemi per la fiducia che ha riposto nel sottoscritto”. Scuderi è risultato il secondo candidato al Consiglio comunale più votato nella coalizione di centrodestra.

NELLA FOTO, da sinistra: Scuderi e Sallemi