Basket, serie B: la Virtus Kleb Ragusa espugna Monopoli all'overtime e si impone per 92 a 85

Nella terza giornata di campionato di serie B la Virtus Kleb Ragusa vola in Puglia e mette in campo una grinta e una forza che la porta ad espugnare il parquet di Monopoli dopo una partita combattuta e ostica. Due punti importanti che si aggiungono al forziere dei siciliani.

«Devo fare i complimenti alla squadra – le prime parole di coach Bocchino a fine match – che nelle difficoltà è rimasta compatta. Oggi abbiamo espresso una buona pallacanestro per tanti momenti della partita perché, secondo me, la chiave è stata da una parte una difesa lucida e coriacea dall’altra un attacco mirato ed efficace. Ho potuto vedere un grande spirito di squadra e non era scontato dopo la battuta d’arresto di settimana scorsa. Dobbiamo continuare a lavorare sodo perché ogni partita è a sé e non dobbiamo abbassare la guardia. Come dico sempre, adesso dobbiamo resettare e pensare a preparare i prossimi impegni. Settimana prossima ancora in trasferta: ci aspetta Agrigento»

ACTION NOW 2019 MONOPOLI - VIRTUS KLEB RAGUSA: 85 - 92

Parziali: 24-13; 40-34; 59-57; 75-75 (Overtime)

ACTION NOW 2019 MONOPOLI

Bellantuono ne, Torresi Lelli 6, Ragusa 4, Annese 17, Laquintana G. 19, Muolo ne, Sabbatino 6, Visentin 15, Laquintana M. 5, Notarangelo ne, Lombardo 13

Coach Carolillo

VIRTUS KLEB RAGUSA

Chessari 4, Rotondo 9, Da Campo 25, Simon 3, Festinese ne, Sorrentino 26, Salafia, Canzonieri , Picarelli 13, Ianelli 12.

Coach Bocchino

Arbitri: Martinelli - Purrone