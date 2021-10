Ucsi Siracusa. nuovo presidente provinciale Alberto Lo Passo: subentra a Salvatore Di Salvo

E’ il giornalista Alberto Lo Passo, collaboratore del settimanale “Cammino”, il nuovo presidente provinciale dell’Ucsi (Unione cattolica stampa italiana) di Siracusa, subentrando a Salvatore Di Salvo, nominato Segretario Nazionale Ucsi. Ad affiancare il presidente Lo Passo ci saranno la vice presidente Paola Altomonte, il segretario Angelo Di Tommaso, il tesoriere Luca Marino e i consiglieri Beppe Janni, Pia Parlato e Salvatore Di Salvo. Alla riunione hanno partecipato il consulente ecclesiastico Aurelio Russo e il consigliere regionale dell’Ucsi Salvatore Pappalardo. La riunione è stata aperta, con la riflessione del Consulente ecclesiastico don Aurelio Russo e la relazione del neo segretario nazionale Salvatore Di Salvo che ha ringraziato tutti i componenti del consiglio provinciale per l’impegno profuso in questi anni nei confronti della sezione e dell’intera categoria. L’attività è l’impegno della nostra sezione – ha detto il neo Segretario Nazionale Salvatore Di Salvo è stata premiata con questo incarico di alto prestigio. Abbiamo cercato di essere una voce libera che dialoga con tutti e che con tutti è disponibile a percorre un tratto di strada. Abbiamo capito che si è forti quando riusciamo a creare comunità e a entrare in relazione anche mondi diversi. In questi anni abbiamo cercato di essere una lievito per i giornalisti con i quali abbiamo affrontato i diversi aspetti della professione proponendo temi di riflessione. Mi accingo a passare il testimone ringraziando Gianni Failla primo presidente provinciale e quanti mi hanno aiutato in questi anni alla guida dell’Ucsi. Il mio ricordo e il mio grazie va anche alla memoria di don Alfio Inserra e don Pippo Lombardo, consulenti ecclesiastici che hanno sostenuto e guidato spiritualmente la nostra sezione provinciale. Spero che l’Ucsi prosegua con entusiasmo, andando alle radici ed avere il coraggio di cambiare cercando, come ci invia Papa Francesco, di ascoltare ed ascoltarci per continuare a raccontare la storia di uomini e donne del nostro tempo”. “Ringrazio tutti per la fiducia accordatami, mi impegnerò per proseguire l’attività dell’Ucsi – ha dichiarato il neo presidente provinciale Alberto Lo Passo - nel solco tracciato dai miei predecessori, con l’aiuto del segretario nazionale Di Salvo e la collaborazione di tutto il Consiglio provinciale”.

NELLA FOTO, Lo Passo (a sinistra) e Di Salvo