Rosolini, Etica sceglie Spadola: una manager e un geologo in giunta

"La scelta di accettare la proposta di Giovanni Spadola di partecipare attivamente all’amministrazione della città e di dare il nostro qualificato apporto al nuovo progetto per la città e’ stata condivisa dal direttivo del Movimento Etica che ha individuato in Marinella Schifitto chi ci deve rappresentare. La città ha liberamente scelto al primo turno i ballottanti ed in democrazia il verdetto delle urne va rispettato. Ad onor del vero saremmo stati disponibili a dare lo stesso contribuito anche agli altri candidati Sindaco con cui abbiamo interloquito, ma la città ha scelto e di fronte a ciò la risposta non può essere il disimpegno. Riteniamo che il cambiamento non può consistere nella restaurazione della stessa classe politica che ha governato la città negli ultimi venti anni, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti ". Così il leader di Etica Rosolini Pinello Gennaro. "Tuttavia il cambiamento passa dalla collaborazione attiva di tutti : Artigiani, Operai, Commercianti, imprenditori, liberi professionisti, docenti, impiegati e soprattutto dei giovani, di tutti i giovani indipendentemente dal loro titolo di istruzione, che sono chiamati, ognuno per la loro parte, a dare il loro contributo personale al nuovo corso, senza delegare ciò ai soliti politici che con il loro consenso hanno da sempre esercitato un potere personale ed autoreferenziale. Noi tutti saremo a fianco di Marinella che e’ una delle migliori risorse del nostro Movimento, per aiutarla e sostenerla con il nostro vissuto di esperienze ad amministrare questa città, cercando di coinvolgere tutte le donne e gli uomini di buona volontà perché la democrazia e’ partecipazione".

Altro assessore designato da Giovanni Spadola alla vigilia del ballottaggio è Dino Gennaro, geologo, professionista stimato e benvoluto a Rosolini. E' stato lui ad allestire in tempi record la lista "Prima Rosolini". Completano la squadra Luigi Fratantonio, Concetta Cappello e Vincenzo Liuzzo.

Per Tino Di Rosolini invece sono stati designati assessori: Monia Albino, Emanuele Maltese, Massimo Runza, Giuseppina Milceri e Tonino Floriddia.