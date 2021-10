Guasto alla diga dell'Ancipa, rubinetti di Caltanissetta a secco

Siciliacque ieri sera, a causa di un guasto, ha chiuso temporaneamente l'adduttore Ancipa. Oggi Caltaqua - Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha dovuto riprogrammare la distribuzione in diversi centri: - Caltanissetta, fermo di tutte le distribuzioni; - San Cataldo, fermo di tutte le distribuzioni; - Serradifalco, fermo di tutte le distribuzioni; - Butera, fermo della distribuzione solo nelle zone esterne balneari; - Mazzarino, solo slittamento di 24 ore delle distribuzioni in quanto, grazie all'esistenza di fonti autonome di approvvigionamento, è stato possibile scongiurare il fermo totale; - Riesi, solo anticipo della chiusura delle distribuzioni. Caltaqua "garantisce in tutti i centri interessati dal fermo di Siciliacque la distribuzione alle utenze sensibili".