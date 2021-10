Il Palermo annientato a Torre del Greco, sbaglia 2 rigori e incassa tre gol

Una batosta senza attenuanti per il Palermo che incassa 3 gol al 'Liguori' di Torre del Greco. Il Palermo ha sbagliato due rigori che non giustificano una prestazione opaca. La Turris dopo una partenza timida ha imposto la sua legge sulla partita, annichilendo con il passare dei minuti i rosanero. Il doppio svantaggio rimediato nei minuti finali del primo tempo ha definitivamente segnato la storia del match, rendendo la ripresa una gioia per i corallini ed un’agonia per i rosanero, definitivamente abbattuti nei minuti di recupero in un finale di gara senza ossigeno. Il risultato esprime perfettamente quella che è stata la differenza di prestazione tra le due squadre.

La storia della partita cambia definitivamente al 30' quando Lancini ferma Santaniello in area con l'arbitro che decreta il penalty: anche se Pelagotti riesce a ipnotizzare Giannone i padroni di casa iniziano a realizzare che trovare una breccia nella retroguardia rosanero è possibile. Da quel momento la squadra di Caneo non si ferma più. Santaniello, che con i suoi movimenti ha messo spesso in difficoltà la difesa rosanero, sei minuti dopo l'errore dal dischetto della Turris sblocca la partita con un tap-in vincente dopo un primo tentativo di testa sventato da Pelagotti.

Il Palermo subisce in pieno il contraccolpo psicologico sparendo di fatto dal match: il gol in chiusura di tempo di Leonetti, servito in area da Tascone con la retroguardia rosanero totalmente imbambolata, è la prova che la squadra è fuori fase. Nella ripresa Filippi mette gradualmente l'artiglieria pesante arrivando fino al 4-2-Banzai con l'inserimento di Dall'Oglio, Silipo, Soleri, Luperini e persino del giovane Corona ma nemmeno la nuova linfa offensiva è bastata a rianimare le velleità rosanero.

La Turris ha continuato a imporre il suo ritmo approfittando del progressivo allungamento del Palermo per gettarsi alla ricerca della sentenza definitiva sulla partita. Franco, variabile impazzita dei corallini, si guadagna un secondo rigore dopo essere stato fermato da Doda: a differenza di Giannone spiazza Pelagotti ma sbaglia la misura. Anche con la grazia ricevuta, la montagna da scalare resta troppo alta. Il palo di Perrotta sul corner nato dalla conclusione uscita di poco a lato di Dall’Oglio è l'ultimo squillo di un Palermo che ormai si lascia sopraffare dai nervi e perde lucidità. La poderosa rovesciata di Pavone al 91’, corollario dell’assedio dei minuti finali dei padroni di casa, la chiosa eclatante del match.