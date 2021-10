Regione, riuniti a Enna i volontari della Protezione civile in Sicilia

"Il volontariato è il punto di riferimento del sistema di Protezione civile". Lo ha detto il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile Fabrizio Curcio, alla "Tre giorni del volontariato" organizzata dalla Regione siciliana a Enna. "Qui, come al solito, c'è un volontariato molto generoso, molto numeroso, collaborativo - ha aggiunto - . È un ottimo punto di partenza. È chiaro che il volontariato si deve adeguare ai cambiamenti del sistema di protezione civile e alle nuove sfide. Ci stiamo preparando. È positivo". Curcio ha poi sottolineato come l'emergenza Covid abbia dimostrato l'importanza del volontariato. "Il Covid - ha detto - ha evidenziato che il sistema italiano si basa sul volontariato. Più di 4 milioni di giornate uomo, sono state lavorate con il volontariato, con 480 mila volontari utilizzati in tutta Italia. Una prova importante che sta riuscendo. Ogni volta è una sfida nuova".