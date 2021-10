In leggero aumento le persone positive al Covid nel Ragusano. Sono 281: in isolamento 264, 9 ricoverati in opedale, 2 in foresteria al Maria Paternò Arezzo di Ibla. I morti sono sempre 370. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei: Acate 15 , Chiaramonte Gulfi 5, Comiso 46, Giarratana 0, Ispica 9, Modica 21, Monterosso Almo 0, Pozzallo 7, Ragusa 73, Santa Croce Camerina 5, Scicli 24, Vittoria 59.