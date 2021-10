Boccia (Pd) a Misterbianco, San Cataldo, Favara e Vittoria per i ballottaggi

Francesco Boccia, responsabile nazionale Enti locali del Partito democratico, sarà due giorni in Sicilia per sostenere i candidati sindaci nei ballottaggi in programma nel prossimo fine settimana. Accompagnato dal segretario regionale del partito, Anthony Barbagallo, sarà in quattro comuni. Primo appuntamento martedì 19 alle 17:30 a Misterbianco per un incontro a sostegno del candidato sindaco Nino di Guardo. Alle 20 Boccia e Barbagallo saranno a San Cataldo (viale della Rinascita 102, sede del comitato elettorale) per supportare il candidato sindaco Gioacchino Comparato. "Una birra con Francesco Boccia" per l'ultimo appuntamento di martedì, alle 22 a Favara per sostenere il candidato sindaco Antonio Palumbo. L'incontro si terrà all'hotel Alba Felice, in piazza Cavour. L'indomani, mercoledì 20 ottobre, Francesco Boccia e Anthony Barbagallo saranno a Vittoria (Comitato elettorale, via Bixio) alle 11:30 per sostenere il candidato sindaco, Ciccio Aiello.