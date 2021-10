Forum delle famiglie: "Fiducia nel lavoro della sindaca di Pachino"

“Le recenti elezioni comunali di Pachino - dichiarano il presidente provinciale del Forum delle Associazioni Familiari Salvo Sorbello e la sua vice Concetta Florio - hanno avuto il tema delle politiche familiari al centro di confronti e di dibattiti tra i vari candidati. E questa è già una circostanza molto positiva.

Come Forum Famiglie, che raggruppa circa 60 associazioni, movimenti e organizzazioni che operano in Italia a favore ed a sostegno della famiglia e per la promozione dei suoi diritti - proseguono Sorbello e Florio - auguriamo buon lavoro alla neo-sindaca Carmela Petralito, che peraltro nel suo programma elettorale ha riservato grande attenzione su alcuni aspetti come il Fattore Famiglia, l’apertura di asili nido e altre misure per sostenere la natalità.

Siamo convinti che la nuova amministrazione di Pachino non lesinerà sforzi per fare in modo che nessuno sia lasciato da solo e che e anzi si sforzerà di sostenere con servizi adeguati i giovani che vogliono sposarsi e mettere al mondo dei figli, i bambini che hanno il diritto di fruire di servizi al momento assenti o carenti, gli anziani non autosufficienti, le persone con disabilità.

Una città vive bene se vivono bene i suoi abitanti - concludono Salvo Sorbello e Concetta Florio - e una buona qualità della vita è strettamente connessa con la vita familiare. Siamo fiduciosi che l’amministrazione Petralito riuscirà a mettere in atto misure concrete che riescano a mettere la famiglia al centro della vita quotidiana”.