Italia Viva, Lo Giudice e Piccione coordinatori cittadini a Siracusa

“Proseguendo il lavoro di strutturazione del partito sul territorio provinciale, ho proceduto oggi alla nomina dei coordinatori cittadini di Siracusa, affidando l’incarico a Donatella Lo Giudice e Salvatore Piccione. Entrambi i neo nominati sono ben noti in città per il loro impegno politico e per aver dato prova di capacità e preparazione nello svolgimento di tutti gli incarichi precedentemente ricoperti. Anche in questo caso, quindi, sono certa che Donatella e Salvatore si spenderanno con il massimo impegno e, da attenti conoscitori della realtà cittadina, potranno dare il loro importante contributo nell’approfondimento dei temi e nell’elaborazione di proposte concrete per il territorio. Anche a loro, quindi, il mio ringraziamento per aver accettato l’incarico ed un augurio di buon lavoro.”

Alessandra Furnari, coordinatrice provinciale Italia Viva Siracusa.