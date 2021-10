Scontro tra due auto tra Santa Croce e Punta Secca: cinque feriti

Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato la notte scorsa, verso le 23. sulla strada provinciale 35 tra Santa Croce Camerina e la frazione di Punta Secca nel Ragusano. A scontrarsi sono state due auto, una Ford Fiesta proveniente da Punta Secca ed un'altra vettura, che viaggiava in direzione opposta. I feriti sono stati trasportati in ospedale. I rilievi sono stati effettuati dal Nucleo Radiomobile dei carabinieri . Nella ford viaggiavano 4 albanesi, pare a ve3locità sostenuta, mentre l'altra vettura era guidata da una donna di Santa Croce Camerina che ha cefrcato di evitare l'impatto. La donna ferita è stata trasportata all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Quando è stata estratta dal veicolo era cosciente.