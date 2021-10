Incassavano Reddito di cittadinanza illegalmente: 3 denunce a Carini

La guardia di finanza ha denunciato tre persone di Carini che secondo l'accusa, percepivano illegalmente il reddito di cittadinanza. L'indagine delle fiamme gialle si è svolta in collaborazione con l'Inps. Uno dei tre aveva dichiarato un falso contratto d'affitto, un altro non era residente in Italia da almeno 10 anni e l'ultimo percettore risultava rientrato dall'estero da meno di due anni. I militari della Tenenza di Carini hanno li hanno denunciato i tre e hanno sequestrato le «Card reddito di cittadinanza». Sono stati anche segnalati all'Inps per la revoca e la decadenza del beneficio e per il recupero di circa 35 mila euro già percepiti.