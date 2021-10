Arrestato a Castellammare di Stabia gestore piazza di spaccio: era latitante da un mese

A Castellammare di Stabia, nel Napoletano, i carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del latitante Vincenzo Di Palma, 39 anni, affiliato al clan D'Alessandro, per associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con l'aggravante del metodo mafioso. Il provvedimento nasce da una indagine, tra il 2017 e il 2018, dei militari dell'Arma che a giugno 2020 aveva portato all'arresto di 27 affiliati alla cosca che governa in maniera monopolistica il mercato degli stupefacenti sull'intera area stabiese, grazie anche alla strategica alleanza con le famiglie Afeltra e Di Martino. Di Palma per conto dei D'Alessandro ha gestito la piazza di spaccio nella zona del centro storico di Castellammare di Stabia denominata in mezzo al Gesu', anche nel peridodo di fibrallazione tra clan per la con le altre piazze gestite dalla famiglia dei Vitale, i cosiddetti Mariuoli. L'uomo si era reso latitante dopo l'accoglimento da parte del tribunale del Riesame di Napoli dell'appello dei pm al successivo rigetto il 21 settembre scorso del ricorso da lui presentato alla Corte di Cassazione.