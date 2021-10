Giocatore di basket della Fortitudo Messina morto a Reggio, aperta un'inchiesta

È stata disposta per il 20 ottobre prossimo l'autopsia sulla salma di Haitem Jabeur Fathallah, il playmaker della Fortitudo Messina, deceduto ieri per un malore nel corso della gara con la Dierre Basketball Reggio Calabria, valida per il campionato di Serie C Gold di basket. A disporla il magistrato di turno della Procura di Reggio Calabria Sara Parezzan, titolare del fascicolo d'inchiesta aperto sulla vicenda. Il differimento dell'esame autoptico si è reso necessario per consentire l'avvio delle prime fasi di indagine, ma soprattutto per consentire ai familiari di Fathallah di nominare, eventualmente, un proprio perito di parte. Da stanotte è un via vai di compagni di squadra, dirigenti e familiari del cestista scomparso nei locali della sala mortuaria del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Agli stessi è stato impedito di vedere la salma. Fathallah aveva appena iniziato il terzo periodo della partita, quando improvvisamente si è accasciato sul parquet del Palalumaka, impianto che ospita gli incontri della Dierre Reggio Calabria. Il malore, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe stato causato da una crisi ipoglicemica che ha colpito il giocatore durante le fasi di gioco. Subito soccorso, anche grazie all'intervento di alcuni medici presenti sulle tribune, e il medico di servizio, Haitem Fathallah inizialmente non sembrava in condizioni serie e non ha mai perso conoscenza fino al momento di entrare in ambulanza. Trasportato a bordo di una ambulanza attrezzata per la rianimazione al Pronto Soccorso del Grande Ospedale Metropolitano, è deceduto qualche minuto dopo il suo arrivo. Playmaker esperto, Fathallah vantava oltre 250 presenze nei campionati senior di basket ed era molto apprezzato per le sue qualità sportive e umane.