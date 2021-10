Modica, grandi nomi del Teatro italiano per la stagione di prosa del Garibaldi

Pippo Pattavina, Sebastiano Lo Monaco, Ugo Pagliai e Paola Gassman, Alessandro Haber e Giuliana De Sio, Enrico Guarneri, Manuela Mandracchia, Debora Caprioglio e Franco Oppini, Michele Placido. Sono alcuni degli attori che calcheranno il palcoscenico del Teatro Garibaldi di Modica durante la stagione di prosa 2021-2022 organizzata dalla Fondazione Teatro Garibaldi. Tra le novità introdotte quest'anno la doppia serata per ogni spettacolo in programma in modo da non penalizzare chi non è stato abbonato nella stagione precedente. Ricordiamo che gli abbonati hanno il diritto di prelazione per riconfermare i posti in teatro e, con la doppia rappresentazione, anche chi non è stato abbonato ha la possibilità di assistere agli spettacoli in programma. Si comincia il 1° e il 2 dicembre con "Il Cavaliere Sole", con la regia di Franco Scaldati, progetto di Mario Incudine ed Enzo Venezia. L'11 e 12 dicembre sarà la volta di Sebastiano Lo Monaco con Enrico IV, per la regia di Yannis Kokkos, scenografo e regista greco. Il primo spettacolo del 2022 è con "La bottega del caffè" di Goldoni: protagonista, Michele Placido. La stagione si concluderà il 27 e 28 maggio con lo spettacolo "Favolosi", interpreti Alessandro Haber e Giuliana De Sio.

La stagione è stata illustrata al Teatro Garibaldi dal presidente della Fondazione, il sindaco Ignazio Abbate; dal sovrintendente, Tonino Cannata; dal vicepresidente Giorgio Rizza; dall'assessore alla Cultura, Maria Monisteri. Presenti anche il sovrintendente del Teatro Stabile di Catania, Giovanni Cultrera, e l'attore Pippo Pattavina che ha parlato del suo spettacolo inserito nella rassegna di prosa "Uno, nessuno, centomila".