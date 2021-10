Sparatoria a Francofonte, giallo sul ferimento di un 50enne

Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi nel pomeriggio in un vicolo a Francofonte (Siracusa). Un uomo di 50 anni e' rimasto ferito all'altezza della tempia ma da quanto ricostruito dai carabinieri di Siracusa, la vittima, che si trovava sul luogo della sparatoria, e' stata centrata con un arnese. L'uomo e' stato trasferito in ospedale ed e' stato successivamente sentito dagli inquirenti per provare a verificare quanto accaduto ed identificare gli autori degli spari e dell'aggressione. La vittima si trovava insieme ad altre persone, di sua conoscenza e le indagini sono concentrate su di loro.