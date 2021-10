Prende a picconate auto carabinieri: arrestato a Casteldaccia

Un giovane, trovato con addosso della droga, si è scagliato con un piccone, questo pomeriggio, contro un'auto dei carabinieri a Casteldaccia (Pa). È accaduto in via Carlo Cattaneo nei pressi della scuola media Capuana. Non ci sono stati feriti, ma l'auto dei militari è rimasta danneggiata. Il giovane subito dopo ha fatto perdere le tracce, lasciando il piccone conficcato nel cofano dell'auto, ma è stato rintracciato e portato in cella.