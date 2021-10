Lions Club Siracusa Aretusa e Archimede, al via il nuovo anno sociale

Si è svolto a Siracusa il consueto Meeting di Apertura dell’anno sociale 2021/2022 dei Lions Club Siracusa Aretusa e Archimede. Ha presenziato alla serata il presidente della 27^ Area operativa Giuseppe Reale e dei presidenti e segretari dei Club cittadini.

Nel corso della serata il Club Aretusa ha proceduto alla cerimonia di ammissione di sei nuovi soci, giovani professionisti e imprenditori che hanno aderito con entusiasmo agli scopi del club promettendo di operare con correttezza e senso di appartenenza.

Ha preso quindi la parola il Presidente del Club Aretusa, Salvatore Bonanno, illustrando le linee programmatiche del prossimo anno sociale che pone al centro del suo programma progetti che si svilupperanno ben oltre le classiche stanze sterili della semplice discussione, ma che si confronteranno direttamente e in collaborazione con i soggetti destinatari, per creare spunti di riflessione e di confronto programmatico con le Istituzioni, con il mondo imprenditoriale e scolastico.

Un messaggio importante e pregno di significato, anche quello espresso dal Presidente del Lions Archimede Alfio Cimino che si è soffermato sull’importanza di essere Lions, non come appartenenza ma come stile di vita e di approccio verso le classi più deboli e bisognose, manifestando, anche lui, il proseguo fruttuoso dell’impegno intrapreso anche dai suoi predecessori.

Ha concluso gli interventi Giuseppe Reale, ricordando ai presenti che "Siracusa seppur rappresentata da quattro club Lions, gli scopi sono per tutti uguali, ricordando la necessita di una ancora più forte coesione ed una ancora migliore e più forte collaborazione nel segno dell’unità e del rispetto reciproco".