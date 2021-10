Salerno, spaccio di droga nella Piana del Sele: 29 in carcere

- Tra le province di Salerno, Napoli e Varese, i carabinieri stanno eseguendo un provvedimento cautelare, emesso dal gip di Salerno nei confronti di 31 indagati (29 ora in carcere, 2 agli arresti domiciliari), che devono rispondere, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata all'acquisto, detenzione, messa in vendita, trasporto, offerta, consegna, distribuzione e commercializzazione di rilevanti quantita' di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina, marijuana ed hashish. L'indagine ha individuato due distinti gruppi criminali, uno che fa capo alla famiglia D'alterio di Campagna e un altro a quella di Cosimo Dianese di Eboli, che avevano organizzato una fitta rete di spaccio nella Piana del Sele.