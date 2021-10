Modica, positivo al Covid andava in giro: denunciato dalla Polizia locale

Positivo al Covid, come il resto della famiglia, se ne andava in giro mettendo a rischio la salute delle persone con cui aveva contatti, considerato che continuava a fare la spesa e ad andare nonostante posto in isolamento sanitario dall’USCA. E’ scattato il deferimento alla Procura della Repubblica di Ragusa per un 46enne, il quale, nel corso dei rituali controlli eseguiti dalla Polizia locale di Modica, non è stato trovato nella propria abitazione di Modica Alta. Durante gli accertamenti, i suoi familiari non aprivano la porta agli agenti oppure rispondevano che il loro congiunto stava dormendo malgrado gli agenti lo avessero visto in giro per la parte alta della città con in mano i sacchetti della spesa. Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP Ragusa ha confermato la positività dell'uomo al Covid, cosicché è stato deferito all'autorità giudiziaria. Rischia l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e un'ammenda da 500 a 5.000 euro.