Siracusa, cade masso dalla facciata dell'Immacolata: tragedia sfiorata

Solo un miracolo, lunedì sera, a Siracusa, ha evitato la tragedia davanti alla Chiesa dell’Immacolata in Ortigia, quando un masso di notevoli dimensioni si è staccato dalla facciata, precipitando nell’antistante piazzetta. Lo dichiara Vincenzo Vinciullo. Miracolo vero e proprio perché, fino a qualche minuto prima, nel luogo dove è caduto il masso operavano i volontari della parrocchia.

La chiesa chiusa da anni, in seguito a delle crepe manifestatesi nella cupola, dopo un iniziale intervento finanziato con la Legge 433/91, ha subito due interventi di messa in sicurezzama era chiaro, fin da allora, che bisognava predisporre un progetto complessivo di messa in sicurezza per consentire alla Chiesa di tornare ad essere fruibile.