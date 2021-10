Augusta, lezioni "antitruffe" dei carabinieri agli anziani

I Carabinieri della Compagnia di Augusta, in aderenza alle indicazioni del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, nei giorni scorsi, nella città megarese hanno tenuto un incontro con gli anziani illustrando le principali modalità di truffa di cui possono essere vittime.

L’incontro si è tenuto presso l’Associazione filantropica liberale Umberto I con la presenza di numeroso pubblico che ha manifestato profondo interesse all’evento con domande e curiosità.

Sono state illustrate diverse modalità di truffa come quelle dello specchietto, dei falsi rappresentanti delle Forze dell’Ordine o di funzionari pubblici ovvero di coloro che riparano le cucine a gas, sensibilizzando tutti ad avvisare immediatamente il 112 quando sorgono evidenti dubbi.

Evitare di aderire al pagamento di qualsiasi somma di danaro in contanti a presunti appartenenti ad enti statali che si presentano nelle abitazioni.

Particolare attenzione è stata posta alle richieste telefoniche di fornire dati personali come ad esempio il Codice Fiscale o i numeri di Carte di Credito o Bancomat.

L’attività dell’Arma dei Carabinieri continuerà nelle prossime settimane con altri incontri nei Comuni della provincia ricadenti nella giurisdizione della Compagnia di Augusta.