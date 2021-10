Siracusa, in moto con in tasca una pistola: 30enne arrestato dalla Polizia

Nella giornata di lunedì, nell’ambito di servizi finalizzati al contrasto dei fenomeni di criminalità, agenti della Squadra Mobile di Siracusa hanno arrestato un siracusano di 30 anni, colto in flagranza dei reati di detenzione di arma clandestina e di relativo munizionamento e di resistenza a pubblico ufficiale. In Via Pasquale Salibra, gli investigatori della Squadra Mobile aretusea intimavano l’alt a ad un motociclo Honda, condotto dall’arrestato, il quale forzava il posto di controllo tentando di fuggire. Tuttavia il mezzo è stato prontamente bloccato da un secondo equipaggio di Polizia che ha proceduto al controllo, identificando il conducente ed un passeggero (fratello dell’arrestato). Addosso al conducente, gli uomini, diretti dal dott. Presti, rinvenivano una pistola Beretta “modello 418” calibro 6.35 con matricola abrasa. La pistola, un’arma semiautomatica, risultava funzionante e rifornita di caricatore con 4 cartucce. L'arrestato è stato posto ai domiciliari.