Incidente autonomo sulla Modica-Rosolini, il bilancio è di due feriti

Incidente stradale autonomo, lunedì sera, sulla Modica-Rosolini, in contrada Sant'Alessandra. Per cause in corso di accertamento, il conducente di un'auto ha perso il controllo della vettura andando a sbattere contro un muro. L'auto si è ribaltata. Feriti il conducente, un 74enne di Modica, e la figlia. Entrambi sono stati trasportati all'ospedale Maggiore di Modica e giudicati guaribili, rispettivamente, in 30 e 10 giorni. Illesa la moglie che viaggiava anche lei sull'auto. Sul posto, l'ambulanza del 118 e la Polizia locale di Modica.