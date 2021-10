Carabinieri del Nas chiudono una pescheria a Palermo

I carabinieri del Nas di Palermo hanno chiuso una pescheria nel capoluogo siciliano e sequestrati alimenti in un supermercato di Bagheria. Come hanno accertato i militari la pescheria sarebbe stata aperta senza autorizzazioni. L'attività è stata chiusa e il titolare è stato multato con una sanzione di 5 mila euro. Sono stati sequestrati prodotti ittici per 29 chili perché senza tracciabilità. Anche il titolare del supermercato a Bagheria e stato multato con una sanzione di 2.550 euro. Nella cella frigorifero sono stati trovati 122 chili di carne senza etichettatura e bollatura sanitaria. Le spalle e le cosce di suino sono state sequestrate. I controlli e le sanzioni sono state segnalate ai Comuni.